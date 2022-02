“Los que ya no están, ya no están”: Teófilo Gutiérrez

En medio de una grave crisis de resultados en la Liga, en la que acumula cuatro derrotas y solo una victoria, Deportivo Cali se medirá al Deportes Tolima, este miércoles a partir de las 8 p.m., en el primer duelo por la Superliga.

El primer choque de la serie, que enfrenta a los campeones del 2021, se disputará en el estadio del cuadro azucarero.

Teófilo Gutiérrez, capitán del conjunto azucarero, liderará en el campo de juego a los dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel.

El barranquillero considera que los refuerzos que ha vinculado el club pueden suplir la ausencia de hombres importantes que se fueron como Hernán Menosse, Jorge Arias, Juan Camilo Angulo, Jhojan Valencia, Andrés Colorado y Harold Preciado, jugadores que se coronaron campeones en el anterior torneo.

Teo prefiere enfocarse en empujar en el plantel que hay ahora y no en extrañar los que ya se marcharon.

“Los momentos difíciles los pasan todos los equipos, y bueno, creo que el carácter y personalidad que tiene el equipo no va cambiar, no va a cambiar la forma, la entrega, la alegría por jugar al fútbol que nos caracteriza. Este es el Deportivo Cali, los que ya no están, ya no están, estamos pensando en los que vienen, en poder darle confianza a los que necesitan para que se acoplen lo más rápido al equipo”, comentó Teófilo durante la rueda de prensa oficial de la final.

“Tengo buenas sensaciones con los compañeros nuevos, tienen muy buena disposición”, agregó.

Directamente sobre el partido de este miércoles en la noche, afirmó: “Es una final y la vamos a jugar como tal, con mucho carácter y personalidad. En el estadio del Cali se siente la presión. Esperamos que sea un lindo espectáculo”.

El árbitro del partido será el barranquillero Bismark Santiago.