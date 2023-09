La selección Colombia empezó a reunirse en su casa

Vásquez volverá a su tierra natal tras lucirse el sábado en el partido que su escuadra empató 0-0 en su visita al Leeds United, en la quinta jornada de la segunda categoría inglesa. El guardameta barranquillero protagonizó unas destacadas atajadas que fueron resaltadas por su club a través de las redes sociales.

Earning that clean sheet yesterday



Some big saves from Vasquez when called upon at Elland Road#swfc pic.twitter.com/asUo5iczEr