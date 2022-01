Los Gigantes del Cibao, de ‘Pipe’ Urueta, dominan la semifinal dominicana

Los Gigantes del Cibao han impuesto su ley en lo que va de la semifinal del campeonato de béisbol invernal dominicano, un desempeño que ha sido marcado por la gran labor de su cuerpo monticular, liderados por el zurdo estadounidense Tyler Alexander, quien luce como un verdadero as en la rotación.



El conjunto con sede en San Francisco de Macorís (noroeste) ostenta actualmente un registro de 4-1 en cinco partidos de esta etapa semifinal del torneo y dos de esas victorias tienen el sello de calidad del veterano zurdo de 27 años.



Alexander, quien lideró la rotación abridora de los potros en la serie regular, alcanzando marca de 3-3 con 2.75 de efectividad en siete aperturas, ha continuado siendo esa carta de triunfo en la fase que antecede la final del campeonato dominicano.



Tyler, quien ha recibido la pelota en dos oportunidades para subir al montículo, ha demostrado que el dirigente colombiano Luis 'Pipe' Urueta no se equivocó al seleccionarlo como el líder de la rotación abridora para la semifinal, aun con la presencia del veterano zurdo Raúl Valdés en el equipo, lanzando de manera magistral y contribuyendo de esa manera a que su equipo conquiste la victoria en cada una de sus presentaciones.



Con registro de 1-0 y 0.77 de efectividad, Alexander ha recorrido 11.2 entradas, en las que apenas ha permitido una carrera y ha ponchado a ocho bateadores, contribuyendo con su cuota de responsabilidad para que los potros encabecen la semifinal.



Una de las claves de Alexander en este tramo ha sido la forma en la que ha limitado el daño de las ofensivas que ha enfrentado, ya que apenas le han conectado un extrabase y fue un doble en su primera presentación, que permitió al jardinero de las Águilas Cibaeñas, Juan Lagares.



Con este único batazo como extrabase, entre los ocho imparables que le han pegado en lo que va de postemporada en la liga dominicana, Tyler ha impedido que siete de los ocho bateadores que le han pegado de hit, avancen más allá de la inicial, por esta vía.



Desde que permitiera su única carrera ante las Águilas el pasado 27 de diciembre, el abridor de los Gigantes ha lanzado ocho episodios en blanco, incluyendo su salida de este domingo ante los Tigres del Licey, en la que completó seis entradas en blanco, con tres hits permitidos y tres ponches.



Cada una de las presentaciones de Alexander han llenado las expectativas de la liga, en cuanto a los parámetros de calidad, una muestra del dominio que ha tenido sobre los bateadores y de la posibilidad que le ha brindado a su equipo de lograr la victoria, que es lo que lo convierte en un verdadero as en el picheo de los Gigantes del Cibao.