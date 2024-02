Lista la final femenina del Mundial Juvenil de Tenis

El Mundial Juvenil de Tenis, que en este año llega a su edición 40, entró en su etapa definitiva.

Hoy se disputarán las finales del certamen ecuménico, que desde comienzo de semana se ha disputado en el Parque de Raquetas.

A primer turno, Thea Frodin, de Estados Unidos, superó a la eslovaca Mia Pohankova, en dos sets, con parciales de 6-2 y 6-1.

“Me siento bastante orgullosa, bien por la manera en la que enfrenté el partido. Felicito a mi rival, pero terminé ganando el juego yo”, señaló luego del juego.

“Nunca la había enfrentado (a su rival), en dobles sí, pero tengo amigos que ya habían jugado contra ella y me dieron algunos tips”, complementó.

La norteamericana, que llega con mucha confianza al juego por el título, aseguró que su juego se ha visto muy bien a lo largo de esta semana.

“Estoy muy orgullosa porque es mi primera final en un torneo como este. Me ha gustado cómo ha venido mi juego a lo largo de esta semana, ojalá venga bastante público que, aunque no me hayan apoyado en todos los juegos, eso también me motiva”, comentó.

Su rival en la definición por el título será la belga Jeline Vangromme, quien derrotó a la estadounidense Claire An, en tres sets, con parciales de 3-6, 6-4 y 6-1.

El partido decisivo entre las damas comenzará a partir de las 2 de la tarde en el Parque de Raquetas de la ciudad. Una vez finalice este será la gran final de los hombres