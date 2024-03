Copa América 2024: lesión de Lionel Messi preocupa en Argentina

Sin embargo, lo que llamó la atención también fue que el argentino quedó con una molestia física, que en un principio no era de mayor relevancia. No obstante, este viernes 15 de marzo empezó la preocupación en Argentina, pues se conoció que Messi no estará en el partido de este sábado ante DC United.

Según el diario Olé, a Messi le realizaron estudios y le descubrieron una lesión muscular en la zona de los isquiotibiales de la pierna derecha.

“La disponibilidad de Messi será determinada con base a evaluaciones médicas diarias y el desarrollo de su recuperación en los próximos días”, se lee en el artículo del diario argentino.