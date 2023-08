“Hay que asimilar la eliminación y levantar la cabeza”: Linda Caicedo

Aún no cae en cuenta de la realidad. Linda Caicedo se resiste a creer que Colombia esté fuera de la máxima cita orbital. “Realmente no tengo palabras, no asimilo esto”, dijo la atacante de ‘la Amarilla’ con gestos de tristeza, tras la caída 2-1 frente a Inglaterra, en los cuartos de final del Mundial femenino de la Fifa.