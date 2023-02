Lesión saca al zurdo Néstor Cortés del equipo de USA para el Clásico Mundial

El lanzador zurdo estadounidense de origen cubano Néstor Cortés no podrá participar en el Clásico Mundial de Béisbol con Estados Unidos, a disputarse en marzo de este año, debido a una lesión en la corva derecha.



La baja de Cortés, quien fue inscrito en el certamen como parte de la plantilla de los Estados Unidos, fue dada a conocer este lunes por MLB.com.



La lesión que afecta la corva derecha de Cortés es un tirón grado 2, lo que evitará que pueda lanzar desde el montículo en por lo menos dos semanas, lo que afecta directamente su preparación para el torneo de naciones y para la temporada de Grandes Ligas.



“Quería representar a los Estados Unidos. Es un país que me ha dado muchas oportunidades de hacer muchas cosas. Estoy bien decepcionado y bien triste de no poder participar”, dijo Cortés, quien indicó que estaba emocionado por vestir el uniforme de las barras y las estrellas en el torneo que se jugará del 8 al 21 del próximo mes.



Cortés indicó que sufrió la lesión el 6 de febrero pasado mientras corría en los alrededores de su hogar en Miami, Florida.



El zurdo, nacido hace 28 años, también pudo haber optado por lanzar por Cuba ante la apertura realizada por la isla y MLB para permitir a jugadores que accionan en las Grandes Ligas, uniformarse con el equipo de la isla caribeña.



Cortés, quien la pasada temporada realizó 28 aperturas para los Yanquis de Nueva York logrando marca de 12-4 con porcentaje de carreras limpias permitidas de 2.44, era señalado como uno de los principales candidatos para ocupar un lugar en la rotación abridora del equipo estadounidense.



Para sustituir a Cortés, el equipo norteamericano ya anunció al derecho Kyle Freeland, quien en la pasada temporada acumuló una marca de 9-11 con 4.53 carreras limpias permitidas en 31 apariciones en el montículo.



El equipo de los Estados Unidos, que busca retener el título del clásico que conquistó en la edición de 2017, es parte del Grupo C del torneo en el que también se encuentran México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña.