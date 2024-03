Leonel Álvarez acusa a Varela de agredir con tres cachetadas a su asistente

“Podemos hablar de otras cosas, pero esto me da mucha tristeza a mí. Joaquín Varela, justo le toca bailar con la más fea, porque yo jugué de 6 y defendía a todos mis compañeros para que un tipo extranjero venga, termine el partido y arma lo que armó. Eso es una falta de respeto, que respete. Eso no tiene nada que ver con la valentía de Águilas, que hizo un buen primer tiempo. Me da mucha tristeza esto, porque no puede pasar y más que sea un extranjero, aquí se le da amor a todos, pero respetemos un poquito. Fueron tres cachetas, si esto no nos duele, no sé a dónde vamos a llegar”, afirmó.

No se han conocido imágenes de la agresión que, según Álvarez, sufrió su ayudante al finalizar el compromiso. Tampoco se ha referido al tema el futbolista uruguayo, que fue titular en la derrota 2-1 de su equipo en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Deportivo Pereira es líder de la Liga-I con 26 puntos, tres más que Tolima, Santa Fe y La Equidad, que son segundo, tercero y cuarto, respectivamente. Junior es quinto con 21 unidades.