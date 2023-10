Leonardo Castro: “He trabajado mucho para estar en la Selección”

El delantero Leonardo Castro, que fue uno de los últimos llamados por el entrenador Néstor Lorenzo para los partidos ante Uruguay y Ecuador por la Eliminatoria, aseguró que está cumpliendo un sueño.

“Se cumplió el sueño por lo que tanto se ha trabajado. Vengo a aportarle a la Selección lo que más sé. Lo que me ha dicho el profe es que debo coger confianza, relacionarme con los compañeros y luego demostrarlo en el terreno de juego”, señaló en una atención con los medios de comunicación.

“He venido trabajando mucho para defender estos colores. Vengo en un buen momento y espero con la Selección ratificar esto. Estaba en mi casa con mi familia descansando y esto nos dio una alegría. No me lo esperaba, estábamos en descanso con Millonarios”, complementó.

El atacante comentó que tendrá mucha paciencia para esperar su momento: “Esto es de paciencia, de tranquilidad y el momento ha llegado. Yo voy a jugar de lo que me quiera utilizar el profe. Tengo que esperar y aprovechar el momento cuando me toque. “No sé si jugar en la altura sea algo que me ayude para jugar en Quito. Ya eso lo definirá el profe. Lo único que he hablado con mis compañeros es cuando me han dado la bienvenida a la convocatoria”.