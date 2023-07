“En el fútbol femenino las distancias se han acortado”: Leicy Santos

Leicy aseguró que Colombia sabía que este iba a ser un “partido largo” y por eso había que ‘cocinarlo a fuego lento’, con paciencia e inteligencia, sin dar muchos pasos en falso.

“Teníamos claro que iba a ser un partido que duraría mucho. Había que bajar el ritmo del balón, porque está claro que Alemania es un equipo que juega rápido y es práctico. Si no le das esa pausa y les quitas el balón, es difícil contrarrestar ese fútbol”, expresó la jugadora colombiana del Atlético de Madrid.

“Colombia ha madurado mucho porque sabe juntar las líneas y sabe sufrir. Sin balón no nos sentimos cómodas, pero, con toda la preparación que hemos tenido, sabemos que por momentos no lo vamos a tener y que cuando tengamos la oportunidad de buscar el gol tenemos un potencial arriba que no tiene ningún equipo. Tenemos un equipo maduro, que sabe en qué momento aguantar, en qué momento sufrir y en qué momento ir a buscar el partido”, agregó.