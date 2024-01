Las frases que dejó Mourinho en Roma

Dos temporadas y media al frente del banquillo del Roma dieron mucho de sí para el luso José Mourinho, que dejó frases para el recuerdo en una Ciudad Eterna en la que se reivindicó como un “animal competitivo” y en la que aseguró que no podía hacer magia, que no se llamaba “José Harry Mourinho Potter”.

Casi tres años de ruedas de prensa, de declaraciones tras los partidos y de contadas entrevistas con uno de los entrenadores con menos pelos en la lengua del fútbol:

- “Algunos piensan que soy mago, que soy José Harry Mourinho Potter, porque el nivel de expectación es muy alto. Estamos a cuatro puntos del cuarto puesto, estamos luchando por algo que es casi imposible si vemos el nivel de nuestros rivales, pero vamos a seguir”. Su última frase, justo ante del choque Milan que a la postre le condenó.

- “Hay personas a las que les gusta la comodidad del hogar, que cuando salen de casa echan de menos a su madre, a su padre o a su abuela que les prepara el postre”, ironizó sobre algunos de sus jugadores por sus tropiezos fuera de casa, en uno de sus comentarios más virales en Italia.

- “Nuestro esfuerzo fue traicionado por un jugador con un comportamiento poco profesional e incorrecto. Le dije que buscara un equipo en enero”, dijo tajante en rueda de prensa.

- “Este no es el proyecto de los Friedkin (dueños del Roma), no es el proyecto de Mourinho, no es el proyecto de Tiago Pinto (CEO que abandonará el club el 1 de febrero). Éste es el proyecto de Roma”, declaró en el inicio de su andadura en la capital italiana, comenzado con el pie derecho su aventura.

- “Para trabajar bien, necesito amar a mis jugadores. Si no tengo ese sentimiento, soy un entrenador y un hombre diferente. Por esto les agradezco mucho a los jugadores de ser así: estoy feliz de crecer con ellos”, dijo también en defensa de sus jugadores.

- “No quiero demasiada tranquilidad, no quiero demasiado tiempo: va en contra de mi naturaleza. Si el tiempo significa terminar séptimo u octavo, no quiero eso. Quiero acelerar el proceso, si es posible”. Esa era la idea de Mourinho.

- “Ahora pienso mucho más en el aficionado, que sonríe porque su equipo ganó, y en su semana, que será mejor porque su equipo ganó. Yo sigo siendo un animal competitivo. Sigo queriendo ganar tanto o más que antes. Pero antes, me concentraba en mí mismo”, le dijo al cardenal José Tolentino de Mendonça, archivero y bibliotecario de la Santa Iglesia Romana, en una de las pocas entrevistas que concedió.