La vez que Comesaña recomendó a Luis Díaz al Real Madrid

La historia es inédita. En medio de la extensa entrevista que Julio Avelino Comesaña le concedió el lunes en la tarde a EL HERALDO, el colombo-uruguayo confesó que en algún momento se animó a recomendar el nombre de Luis Díaz al Real Madrid, a través de un amigo suyo, el español Ramón Martínez, histórico secretario técnico del encopetado club merengue.

Martínez, jubilado el 28 de febrero de 2023 después de 25 años de servicio en la escuadra madridista, fue la mano derecha del presidente Florentino Pérez y la cara oculta en la consecución de muchos fichajes que dejaron huella en el estadio Santiago Bernabéu, como es el caso de Raúl González y Casemiro.

A ese experimentado cazatalentos, Julio Avelino decidió escribirle un mensaje de celular al notar que las condiciones técnicas, físicas y futbolísticas que ‘Luchito’ desplegaba en Junior eran para el fútbol de élite.

“Yo se lo recomendé a Ramón Martínez. Venía mucho a Colombia. Un día cualquiera, estando acá, le escribí: Ramón, síguelo, en Europa y en cualquier lado interesa. Juega con velocidad y determinación. Tiene un buen remate, juega por dentro, juega por fuera, desborda, es espigado, pierna fina, no es gordo, no es nada, es un jugador fuerte, juega siempre. Síguelo”, le insistió Comesaña.

“Pasó el tiempo, Luis Díaz siguió, creció y lo vendieron (al Porto de Portugal), y un día cualquiera, me llama el periodista argentino Jorge Barraza y me dice que Ramón le contó: ‘Julio me dijo de ese jugador y yo la verdad que no sé, me lo dejé pasar y no me di cuenta’”, agregó el entrenador riéndose.