La selección femenina de EE. UU. tendrá el mismo sueldo que la masculina

La Federación de Fútbol de Estados Unidos y la selección femenina del país han cerrado este martes su disputa por discriminación salarial con un acuerdo por el que las jugadoras recibirán 24 millones de dólares como indemnización y tendrán el mismo sueldo que el combinado masculino.



Este acuerdo supone una importante victoria para la selección femenina de EE. UU., que había demandado a la Federación por desigualdad salarial respecto a lo que cobran los jugadores de la selección masculina.



En un comunicado conjunto, la Federación y las jugadoras señalaron que trabajarán “orgullosamente” y de la mano para “avanzar en la igualdad” en el mundo del fútbol.



Medios estadounidenses como ESPN detallaron que las jugadoras de la selección se repartirán 22 millones y apuntaron que la Federación abonará 2 millones más, que serán para ayudar a las jugadoras una vez que se hayan retirado del deporte profesional y también para iniciativas benéficas relacionadas con la igualdad en el fútbol.



La Federación también se ha comprometido a que los integrantes de sus equipos femenino y masculino cobren lo mismo tanto en amistosos como en torneos oficiales.



"¡Cuando nosotras ganamos, todo el mundo gana!", escribió en Twitter Megan Rapinoe, emblema de la selección femenina y un icono de la lucha por la igualdad en el deporte estadounidense.

When we win, everyone wins!