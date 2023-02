Matías Fernández, el retiro de una estrella chilena que no lo llegó a ser

“Sí, tal vez le faltó constancia y actitud, Matías fue siempre un hombre muy pasivo, le faltó quizá un poco más de espíritu guerrero, pero las cualidades técnicas las tenía para regalar”, agregó.

En la misma publicación, Leonardo Véliz, 'el Pollo', se mostraba más tajante: "No, de ninguna manera se merece estar entre los mejores volantes creativos de Chile. Le faltó mucho, aunque fue mejor de América una vez, yo creo que no entra”.

“Al Mati le faltó personalidad, carácter, liderazgo. Siempre se le vio como un jugador muy débil en ese aspecto, no prevalecía como un líder dentro de la cancha. Sí era talentoso, pero no cuenta con lo que han tenido los otros 10: un liderazgo en la cancha cuando las cosas no salen bien. No se echaba el equipo al hombro”, dijo el histórico de Colo Colo.