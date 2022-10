La reacción de Jarlan Barrera cuando Duque bota el penal y Junior clasifica

El volante samario, que ya no estaba en el campo de juego, no quiso ver el cobro de su compañero y prefirió esperar que los hinchas cantaran el gol para poder celebrar. Sin embargo, el mediocampista, que tuvo un muy mal semestre, no contaba con que el atacante, que usualmente acierta desde los 12 pasos, fallara su tiro.

Apenas la gente mostró su lamento por esta situación, la cámara que estaba captando al samario en ese momento pudo apreciar la rabia, el enojo y los gestos de resignación que estaba haciendo el jugador, que en el semestre anterior fue el encargado de anotar el gol que le dio el título de Liga al conjunto antioqueño.