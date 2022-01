La misión que Reinaldo Rueda le encomienda a Hómer Martínez en la Selección

Hómer aguarda que Yerry Mina se pueda recuperar de su lesión en el Everton y entregue toda su experiencia a la defensiva del seleccionado amarillo. De lo contrario, espera que Reinaldo Rueda halle una buena alternativa para sucederlo.

“Le deseo lo mejor, que se recupere lo más pronto posible. Nosotros, cada uno de los que está acá, vamos a aportar lo mejor posible en esta convocatoria. Ya el profe dirá si alguno le puede ayudar y ojalá, a cualquiera que escojan, le vaya muy bien”.

¿ZAGUERO O VOLANTE?

El malambero de 24 años de edad está dispuesto a jugar de arquero si Rueda se lo pide, pero admite que de defensa central ha dado mejores resultados en Bucaramanga y Junior. Aunque conoce la posición de volante, en la que se desempeñaba en el Barranquilla FC y en la que pasó al cuadro rojiblanco por primera vez, se ha adaptado a las mil maravillas al puesto de zaguero.

“Es la posición en la que me consolidé y en la que tuve más regularidad, pero en el puesto que el profe me utilice siempre voy a estar dispuesto a aportar mi granito de arena”, aclaró.

El back central cree que la continuidad que el técnico Arturo Reyes le otorgó en Junior en el segundo semestre de 2021, resultó fundamental para poder disfrutar ahora su estancia en la selección Colombia.

“El profe me brindó la confianza que hacía mucho venía buscando, me ayudo en algunos movimientos que al principio me costaron y aprendí mucho de los compañeros”, consideró.