¿La ‘ley del ex’ amenaza a Junior en el partido contra el DIM?

El defensa central José Ortiz y los delanteros Edwin Cetré y Brayan León, jugadores del ‘Poderoso’, pasaron recientemente por ‘el Tiburón’ y salieron por la puerta de atrás.

A pesar de que existían buenas razones futbolísticas (disciplinarias también en el caso de Ortiz) para que los rojiblancos prescindieran de los servicios de los tres jugadores, de todas formas deben tener ganas de intentar demostrar que fue una decisión equivocada y querrán hacerle la fiesta a Junior.

Por esas espinitas y desquites que se presentan en el fútbol, surgió eso que llaman ‘la ley del ex’, la cual reza que a los equipos siempre le anotan sus ex jugadores. La realidad es que no aplica a rajatabla todas las veces, lógico, pero sucede con frecuencia. Junior la ha sufrido en muchas ocasiones.