Fifa dedicó video a gol de James Rodríguez que ganó el premio Puskas

James Rodríguez no solo es el único colombiano que ha ganado el premio Puskas, sino que es hasta la fecha el único futbolista que se ha llevado el galardón por un gol en un Mundial.

"10 Fifa World Cup goles han sido nominados al Premio Puskás de la Fifa, pero solo uno ha ganado… ¡Haz una reverencia, James Rodríguez!", escribió la FIFA en sus redes sociales.

10 #FIFAWorldCup goals have been nominated for the FIFA Puskas Award but only one has won...



Take a bow, @JamesdRodriguez!