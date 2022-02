La fiebre de “Premier League” se expande en todo el mundo

La Premier League facturará 6.320 millones de euros fuera del Reino Unido por derechos de televisión. Pulisic, internacional norteamericano que juega en el Chelsea, es el gran reclamo en el mercado de EEUU. La NBC abonará 2.400 millones de euros por los derechos de televisión hasta 2028 en Estados Unidos. 600.000 espectadores, de media, ven allí cada partido.



Figuras como Pulisic, pero también Raúl Jiménez en México, Luis Díaz, en Colombia, o Heung-min Son, en Corea del Sur, han aumentado el nivel de la marca Premier League hasta el punto que sus derechos televisivos ya valen más fuera del Reino Unido que dentro de él.



Durante el periodo 2022-2025, la liga ingresará 5.300 millones de libras (6.320 millones de euros) por la retransmisión de encuentros de la Premier fuera de sus fronteras, frente a los 5.000 millones de libras (5.960 millones de euros) que aportarán los operadores británicos.



La mayor parte del pastel internacional lo pagará la cadena NBC, que abonará unos 2.000 millones de libras 2.400 millones de euros) por tener los derechos de la competición inglesa hasta 2028. ¿Y cuál es el gran reclamo para los estadounidenses? Christian Pulisic.



El extremo, al que los 'Blues' se trajeron del Borussia Dortmund a cambio de 60 millones de euros, es intermitente en el conjunto de Thomas Tuchel, pero un fijo en la selección, con la que ya ha jugado 45 encuentros en los que ha marcado 18 goles y repartido 10 asistencias.



No extraña, por lo tanto, que ESPN y CBS, otros dos gigantes americanos, intentaran arrebatarle la puja por los derechos a NBC a finales de año. Esta consiguió asegurarse la retransmisión de los 380 partidos de la liga, lo que supone la atención de unos 600.000 espectadores por partido, según datos de la campaña 2019-2020.



ÁFRICA



Pese a la pérdida de Pierre-Emerick Aubameyang en el pasado mercado veraniego, la Premier League guarda estrechos vínculos con los operadores africanos, que han retransmitido la competición desde 1992. Los montantes aún no son económicamente comparables con los de otros territorios y SuperSport pagó cerca de 250 millones de libras para hacerse con los derechos en Sudáfrica, pero la Premier está haciendo una labor de extensión de la marca, ofreciendo partidos gratis en determinados países.



Así, llegó a un acuerdo con la empresa Infront, por un importe no desvelado, para que esta retransmitiera de forma gratuita un partido semanal en 20 países, incluyendo, entre otros, Camerún, Zambia y Benin. Mohamed Salah, Sadio Mané y Naby Keita, del Liverpool, Edouard Mendy y Hakim Ziyech, del Chelsea, y Riyad Mahrez, del Manchester City, son solo algunos de los ejemplos de africanos que triunfan en la Premier.



SUDAMÉRICA



A falta de anuncio oficial, también Sudamérica disfrutará de la Premier entre 2022 y 2025. Será a través de Disney (ESPN) y su plataforma Star+, que retransmitirá los 380 partidos en Brasil y territorios de habla hispana como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela. El acuerdo alcanzará un valor de 300 millones de euros, lo que supone un 35 % más que en el periodo anterior entre 2019 y 2022.



En México, donde la estrella es Raúl Jiménez, Paramount arrebató los derechos a Sky para las próximas tres temporadas, además de asegurarse las retransmisiones de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.



ASIA



En Asia, la mayor batalla aún no está cerrada, aunque, según medios ingleses, Eclat Media Group habría llegado a un acuerdo para poder retransmitir la Premier en Japón Y Corea del Sur, imponiéndose a DAZN. Este es un mercado muy importante para la Premier, ya que el componente coreano en los partidos, tanto del Tottenham como del Wolverhampton Wanderers, ha ganado mucha presencia gracias a figuras como Heung-min Son y So-hyun Cho, la jugadora con más partidos con la selección coreana, y Hwang-hee Chan.



Incluso, los 'Spurs' llegaron a un acuerdo con Sky para retransmitir un programa semanal en coreano centrado en la situación del equipo femenino, con resúmenes de los partidos, entrenamientos y entrevistas.



PAÍSES NÓRDICOS



Pero la Premier no solo piensa en el presente y uno de los mayores acuerdos de los últimos tiempos puede recibir el empujón definitivo si Erling Haaland acaba recalando, como su padre, en la liga inglesa.



Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia podrán ver la Premier League gracias al contrato por el que Nordic Entertainment Group (NENT) se hizo con los derechos de retransmisión entre 2022 y 2028. El valor del mismo supera los 2.000 millones de euros.



Con la cercana vuelta a la competición de Christian Eriksen, el fichaje de Dejan Kulusevski por el Tottenham y una posible llegada de Haaland, el precio puede ser hasta barato.