“La Copa Libertadores se ha convertido en algo obsesivo”: Sebastián Battaglia

Sebastián Battaglia, quien fue destituido como entrenador de Boca Juniors tras su eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians, afirmó este jueves que ganar la máxima competición continental se ha convertido en algo "realmente obsesivo" para los dirigentes del club 'xeneize'.

El técnico santafesino, que visitó esta mañana el predio de Ezeiza para despedirse de los jugadores, señaló en declaraciones a los medios de comunicación que los proyectos en Boca "son difíciles de mantener y de sostener en el tiempo" por la "obsesión" del equipo porteño con la Libertadores.

"La Copa Libertadores era un objetivo, pero desde 2007 no se gana. Han pasado muchos entrenadores y nadie tiene la fórmula del éxito, (pero) se ha convertido en una obsesión y sin duda termina siempre pagando el entrenador. Son las reglas del juego", aseguró Battaglia.

Durante su breve comparecencia, Battaglia confirmó que el club le comunicó su destitución en una estación de servicio, aunque no siente rencor hacia la directiva ni tampoco hacia el vicepresidente y máximo responsable de la dirección deportiva de Boca, Juan Román Riquelme.

"Él (Riquelme) es el que me ha dado esta oportunidad y sí, ha habido diferentes opiniones en todo este ciclo. Creo que yo he sido siempre muy leal y agarrado a mis valores y tengo mis pensamientos", aseveró el extécnico de Boca.

"Respeto la decisión. La verdad que no pedí explicaciones, simplemente estar agradecido a los jugadores y a la gente de Boca, porque siempre alientan y dan su apoyo. Me voy conforme con lo que fue esta etapa, dejándole dos títulos y dos estrellas a la institución y habiendo hecho cosas buenas", agregó.

Asimismo, Battaglia confesó que le resulta "muy difícil" pensar en otra etapa como director técnico de Boca.

"Saben que amo estos colores y esta ha sido mi casa siempre. Hoy me toca cerrar una nueva etapa y esperamos que a Boca le vaya siempre bien. Veremos como se da el futuro, (ahora toca) descansar un poco", sentenció.

LA DESTITUCIÓN DE BATTAGLIA

La dirección de Boca Juniors destituyó a Sebastián Battaglia como entrenador después de que el club cayese eliminado este martes en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians.

Tras cosechar sendos empates sin goles tanto en el partido de ida como en el de vuelta, el 'Xeneize' fue derrotado por el equipo brasileño en la tanda de penaltis (5-6).

En la rueda de prensa posterior al partido, Battaglia criticó la escasez de incorporaciones en el último mercado de fichajes, unas declaraciones que, en su opinión, no son las causantes de su despido.

"Creo que la conferencia se fue mucho más allá de lo que realmente es, porque ninguno de los jugadores me manifestó absolutamente nada, creo que los puedo mirar a la cara a todos y eso es lo que me llevo. La verdad que no sé si fue por eso, por lo menos, de mi parte, no lo veo así", comentó este jueves tras despedirse de los futbolistas.

Battaglia, jugador más laureado en la historia de Boca con 17 campeonatos en su haber, llegó a los banquillos del 'Xeneize' el pasado 17 de agosto en reemplazo de Miguel Ángel Russo.

El entrenador santafesino estuvo al frente del combinado porteño un total de 55 partidos, con un saldo de 29 triunfos, 16 empates y 10 derrotas.

Durante su etapa como director técnico, Battaglia ganó dos títulos: la Copa Argentina en 2021 y la última Copa de la Liga Profesional.