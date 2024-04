La chaqueta verde pasa por las manos de Jon Rahm

El escenario del golf mundial ha cambiado radicalmente desde entonces. El terremoto causado por el LIV Golf, el millonario circuito financiado por el gobierno de Arabia Saudí le arrebató a la PGA con un contrato estelar. Una propuesta que el de Barrika aceptó también por haber triunfado en Augusta.

“El hecho de estar exento para todos los grandes cinco años es lo que ayudó bastante (a que fichara por el LIV). Si no hubiese ganado un grande el año pasado no sé si hubiese dado ese salto, no te puedo decir con convicción”, afirmó Rahm en rueda de prensa.