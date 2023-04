Juventus 1, Inter 1: el gol de Cuadrado no alcanzó

Pero el Inter, tirando más de orgullo que de juego, negándose a encajar una nueva derrota, empujó con centros laterales en busca de Lukaku, o en su defecto de un rematador que se convirtiera en salvador. No encontró la testa de ningún interista, pero encontró oro el conjunto visitante. Bremer falló en un remate intentando despejar y el balón impactó en su brazo. Lukaku no falló desde los once metros y puso el empate sobre la bocina.

Sin embargo, el partido estuvo lejos de acabar en ese momento. Y es que el ariete celebró el tanto mandando callar a la afición, provocando una tangana con el autor del tanto juventino que el colegiado saldó con amarilla para ambos, pero Lukaku ya tenía de una fea entrada previa.

Cuando se calmaron las aguas con Lukaku y el árbitro pitó el final, aparecieron en escena Cuadrado y Handanovic en lo que parecía ser una charla de capitanes para poner paz entre ambos combinados que acabó en un nuevo encaramiento. Dos expulsiones más.

El Inter consiguió el empate por la mínima, Lukaku rescató a los suyos y les dio el empujón de moral que necesitan para este tramo clave de la temporada, pero el episodio final, que se alargó en los vestuarios, opacó lo que había sido una igualada semifinal de copa entre dos de los equipos más históricos de Italia. San Siro dictará sentencia en la vuelta.