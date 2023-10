“Teníamos que darle al juego un sentido extra y fue luchar por Lucho”: Klopp

Klopp explicó que Liverpool, fiel al tradicional lema del club, “You'll never walk alone” (nunca caminarás solo), se encuentra al lado de ‘Luchito’ brindándole apoyo de todo tipo.

“Anoche nos enteramos de ello (el secuestro) a altas horas de la noche. Luego hablamos con Lucho; él quería volver a casa, nosotros enviamos gente con él, tenemos gente allí que lo cuida, hay parte de familias allí también, por eso quieren estar juntos. Absolutamente comprensible”, contó el DT de los ‘Reds’.

“Luego recibimos la noticia con su madre, lo cual es fantástico, y desde entonces nada realmente. Están trabajando en ello, claramente. Obviamente no somos los primeros en informarnos, pero intentamos tener el mayor conocimiento posible de todo, pero no queremos molestar de ninguna manera. Nosotros no somos las personas importantes allí. Sólo queremos apoyar. Eso es todo”, puntualizó al respecto.