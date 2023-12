Julio César Uribe, ‘El Emperador’, se inmortaliza en la historia de Junior

“Una de las anécdotas que nunca se me ha olvidado fue una serie entre Junior y Medellín, en el 86, que empezó por fuera. Recuerdo que en la ida Leonel Álvarez me reventó a patadas. Al final del partido le dije: ‘Leonel, falta Barranquilla, en Barranquilla nos vemos’. Yo me había proyectado para ese partido de vuelta sacarlo antes de los seis minutos, tenía que hacerlo como fuera. A los cinco minutos lo saqué del campo. Le metí una plancha en una pelota dividida (risas), que fue entre el tobillo y el balón… me terminé llevando el tobillo. Después sus compañeros quisieron tomarla conmigo en el juego, pero no pudieron detenerme (risas)”, contó emocionado Uribe en diálogo con Juan Salvador Bárcena y Fabio Poveda Ruiz, organizadores de la línea de tiempo de la ‘Ventana de Campeones’, donde se encuentran recopilados los hechos históricos que se han vivido en Junior desde su fundación.

“Fueron muchos momentos lindos los que viví acá, pese a que no estuve por mucho tiempo. Recuerdo los goles que marqué, la alegría de la gente, el cariño que me profesaban, todo”, agregó.

Llegó el momento de inmortalizar la huella y las emociones superaron al exjugador peruano, que entre lágrimas, agradeció a todos por hacerlo parte de la historia de Junior.