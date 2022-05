“Jugar una final con el Eintracht es muy lindo”: Santos Borré

"La Copa Libertadores suma como una experiencia. Son momentos diferentes", dijo el delantero internacional colombiano, quien se refirió a su compañero de selección Alfredo Morelos, quien actualmente está en el Rangers escocés pero que no podrá jugar la final por lesión.

"Tuve la oportunidad de hablar con él. Es una lástima que no pueda estar en la final. Mañana lo volveré a ver, Me une una gran relación", subrayó Borré, quien espera que sea él quien se pueda llevar la final porque el Eintracht "forma un grupo unido, tanto para atacar y defender, lo que ojalá pueda dar el título".

El delantero colombiano también hizo balance de su primer año en Alemania y lo calificó como "muy positivo".

"He aprendido mucho este año en Alemania. Aquí los equipos son muy directos, con transiciones rápidas, y allí nos gusta más el toque. En cuanto al equipo, me he adaptado a algunos movimientos e intento acoplarme al grupo", señaló.

El centrocampista alemán Sebastian Rode, quien también compareció ante la prensa en el estado Ramón Sánchez-Pizjuán, aseguró que con esta final está "en el mejor punto" de su carrera" y auguró "un partido gigantesco".

El exjugador del Bayern de Múnich y del Borussia de Dortmund comentó que desde la clasificación para la final todos hablan de este partido, del que dijo que existe "mucha euforia con dos aficiones que van a crear un ambiente de locos".