“Jugar un Mundial es un sueño que tengo pendiente”: Santos Borré

R.

Ha sido un paso totalmente diferente. Cuando llegué al Villarreal era muy chico, me faltaba experiencia, no había tenido un paso por un club que me brindara ese recorrido que necesitaba. Mi paso por el fútbol argentino, en River Plate, me dio mucha madurez para llegar ahora a Europa. Me ha gustado mucho la Bundesliga, porque es una liga competitiva, rápida, intensa y de mucha calidad, y a mí me gustan mucho ese tipo de retos. Estoy en una gran liga y estoy orgulloso de la decisión que tomé.