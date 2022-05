“Estamos comprometidos con terminar las obras para los Juegos Bolivarianos”

“Tenemos seis escenarios en mantenimiento a punto del 100% para entregarlos, según solicitud de cada una de las especialidades. Tenemos el coliseo cubierto, el complejo de tenis, el patinódromo, el estadio, la feria ganadera y la piscina de calentamiento de la Universidad Popular. Igualmente, otros nuevos como el coliseo de combate, que está en 100%; la pista de atletismo, también en 100%; la cancha de softbol y la cancha de béisbol, ambas en ejecución y que van en muy buen camino. Estos son los que están totalmente bajo responsabilidad de la Gobernación”, indicó la funcionaria.

No obstante, explicó que “tenemos otros escenarios que dependían del Ministerio del Deporte con la Gobernación del Cesar, que hoy están presentando retrasos, se trata de la piscina y el coliseo de gimnasia, que se encuentran en la Universidad Popular, y el coliseo de baloncesto, aunque este último fue iniciado para dejarlo como legado para el departamento, más no para las competencias. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible para utilizarlo. No es por señalar, pero también he venido manifestando sobre los retrasos que se tuvieron inicialmente para comenzar la interventoría, aproximadamente cuatro meses desde que se adjudicó, y hoy ese tiempo nos hace falta en obras. Es claro, porque venimos haciendo las cosas a medida que se nos está permitiendo, que seguimos con el compromiso de ese porcentaje que se necesita para las competencias, para después de las mismas continuar con el desarrollo de los escenarios y dejarlos 100% en el tiempo contractual”.

Frente al estadio de béisbol, indicó que la fase más crítica, que es el diamante, ya está en buen nivel. “Estamos en proceso de terminación de camerinos, baños y otras adecuaciones. Estamos trabajando en jornada continua para terminar los escenarios”, puntualizó.

De acuerdo con la información recopilada y analizada por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, con respecto de la Villa Bolivariana, se encontró que la meta prevista fue modificada, pues ya no se entregarán cuatro torres para el hospedaje de los deportistas, sino únicamente tres, por lo que la meta pasó de 384 apartamentos a 288.

“Se inspeccionaron, entre otros espacios, la Villa Bolivariana, la pista de BMX, la piscina olímpica, el coliseo de gimnasia, el estadio de béisbol, el coliseo de baloncesto, el coliseo de combate, el estadio de softbol y la pista de atletismo, encontrando demoras significativas en el avance de las obras frente a la fecha de inicio de los juegos”, precisó el Ministerio Público.