‘JuanFer’ Quintero sale en defensa de James: “Hay que respetarlo”

Quintero, en otro podcast llamado ‘Hablámelo Nea’, también habló de James, aseverando que el actual jugador del Olympiacos “es como su hermano”.

“Somos muy amigos, somos hermanos, creo que en el campo uno tiene que estar con hermanos. Todos tenemos buena relación... Y James, que me parece un poco injusto las críticas, con una persona que nos ha dado tanto reconocimiento, ha sacado el país adelante, la bandera. En el campo tengo algo particular y es que yo disfruto, independientemente de lo que sea, con críticas o no, hacer parte del juego. Yo estoy con mis hermanos, estoy bien respaldado, voy a ayudarlos siempre a todo lo mejor”, enfatizó.

Para finalizar, Quintero fue tajante en su mensaje a los seguidores del fútbol colombiano: “Hay que respetarlo… No pasa nada, eso es parte del fútbol”, dijo.