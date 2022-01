Juan Fernando Quintero confirma que jugará en River Plate

El volante 10, que venía jugando en el Shenzhen F. C. de China, aseguró que su experiencia en el fútbol asiático resultó positiva “en varios aspectos”.

“La Liga China es demasiado difícil, no es fácil, son jugadores físicos y tácticos, los partidos son cada 72 horas, hay muy pocas horas de recuperación. Los extranjeros tienen una gran responsabilidad. A los jugadores que vayan a ir a China les digo que van a crecer mucho en varios aspectos, no todo ha sido malo, no es una mala decisión ir a China. En mi caso tuve una oportunidad de crecer, es otra cultura, son cosas bonitas que lo llenan a uno de experiencia”, comentó Quintero.