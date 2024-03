“El deporte necesita gente que meta las manos por nosotros”: José Mosquera

Aunque ahora mismo se encuentra con los Piratas de Pittsburgh en los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas, José Mosquera no es indiferente con la actualidad del país.

El manager, que ganó con Caimanes la última edición de la Liga de Béisbol de Colombia, mostró su rechazo a las palabras del presidente Gustavo Petro, quien dijo que “el Ministerio del Deporte es una pérdida de tiempo”.

“Es lamentable. Eso nos hace ver a nosotros, los que estamos en medio del deporte, el apoyo que recibimos de nuestro país. Por eso muchas veces he mencionado que cuando nadie espera nada del país y logramos éxito, entonces son los primeros en invitarnos a las Casa de Nariño, son los primeros en resaltar cosas y no se acuerdan de este tipo de comentarios, de este tipo de afirmaciones que realmente lo que hacen es herir al país más de lo que está. Creo que una de las cosas que más une al país es el deporte”, le dijo Mosquera a EL HERALDO.

“Yo soy entrenador, pero no puedo imaginar lo que sienten los atletas cuando vamos a representar al país, es como que nuestro padre no confía en nosotros. Y esperan que logremos cosas. Realmente es una doble moral que nosotros, cuando estamos en esos eventos, tratamos de no expresar, pero sin duda, nos quita mucho deseo de seguir apoyando al país y haciendo lo que hacemos”, complementó.

Pese a que su fuerte es el béisbol, el barranquillero quiso hablar por todas las disciplinas.

“No solo el béisbol, el fútbol, todos los deportes, porque el Ministerio abarca todo y esto es algo que va a afectar mucho en los próximos eventos deportivos que tengamos. La verdad, no me gusta opinar en la política, por eso siempre me he mantenido alejado, pero dicen por ahí que de lo que habla la boca es lo que hay en el corazón y realmente el enfoque que ellos le están dando al deporte y a nosotros, como él lo dijo, es algo que no les trae nada, ningún beneficio y piensan que es una pérdida de tiempo”, señaló.

“Acabamos de tener un año donde logramos cosas importantes en varios aspectos de los deportes, no me enfoco en el béisbol, pero nosotros, hablando del gremio, que no somos un país de béisbol, imagínate ahora cuando el Presidente dice que el Ministerio es una pérdida de tiempo. Realmente es decepcionante, y ahí es donde uno entiende porque a veces muchos jugadores de nosotros se terminan nacionalizando con otros países”, añadió.

El atlanticense, que ya conquistó una Serie del Caribe con la novena sauria, explicó que, pese a la doble moral que señala, los deportistas seguirán luchando por sus sueños.

“Hay una doble moral. Todos queremos vivir un sueño olímpico, a pesar de lo que él haya dicho, los deportistas vamos a tratar de hacer lo mejor de nosotros, y no solo los Juegos Olímpicos, sino también en lo que viene, los Juegos Panamericanos, el próximo ciclo, todo. Son unas palabras que van a tener mucha trascendencia. Quedará todo en manos de cada liga, porque si eso es en palabras del presidente, no me puedo imaginar el apoyo que recibiremos nosotros en las ligas y federaciones, porque el Ministerio es el encargado de soportar todo esto”, expresó.

El coach aprovechó para tocar el tema de la pérdida de los Juegos Panamericanos que se iban a realizar en Barranquilla en 2027.

“Sin duda perdimos una oportunidad bella de crecimiento para el país. Como líder, no solo en los aspectos deportivos, porque no me meto en política, pero en los aspectos deportivos nunca hemos tenido un apoyo que realmente uno sienta. Siempre todo ha sido con las uñas, todos los atletas, todos los deportes vivimos con las uñas. Aquí no hay nadie que se haga millonario, nadie que se haga rico, nadie que se haga nada, uno va por pasión y porque realmente quiere representar al país. Sin duda creo que aquí uno se da cuenta que todo esto sí tuvo mucho que ver a la hora de perder los Juegos. Seguro, como no se iba a llevar el crédito de haberlo conseguido, pues tampoco apoyó, realmente nosotros simplemente tenemos que alzar la voz para que se den cuenta de lo que sufrimos nosotros, porque internamente tú no sabes lo difícil que es mantener motivados estos muchachos cuando no hay un apoyo”, manifestó.

Por último, José Mosquera dijo que ellos necesitan a una persona que de verdad meta las manos por ellos.

“Si yo fuera ministro y yo escucho al presidente decir eso, yo me paro de ahí mismo. Nosotros necesitamos gente que meta las manos por nosotros los deportistas. Si no hay algo que puedan hacer, pues que levanten la voz y se levanten. Creo que quiere desviar la atención de muchas cosas que están pasando en el país. Porque son temas delicados, se mete con el deporte”, comentó.