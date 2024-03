‘El Patrón’ cuenta que lo echaron del trabajo por criticar a Carlos A. Vélez

Lío en el periodismo deportivo colombiano. Jorge Bermúdez, periodista de Espn y con gran popularidad a través de las redes sociales, contó en un video en su canal de Youtube que lo echaron de las diferentes plataformas de El Futbolero por criticar a Carlos Antonio Vélez.

(Le puede interesar: Falleció Rafael Amador, referente del baloncesto del Atlántico)

‘El Patrón’, como apodan a Bermúdez por ser homónimo del ex futbolista quindiano que recibió ese remoquete durante su paso por Boca Juniors, aseguró que Vélez le puso la queja a los dueños del medio y estos tomaron la decisión de apartarlo de sus labores.

Bermúdez y Vélez participaban en distintos espacios de El Futbolero.

“En estos días recibí la notificación de parte de los dirigentes de El futbolero, que no seguía, que no continuaba. Ustedes saben que a mí me gusta al pan, pan, y al vino, vino, y lo que es, es que me echaron. Palabras más, palabras menos, me echaron. Lo que me dijeron es que Carlos Antonio Vélez, que también colabora allí en El Futbolero, les manifestó su disgusto por lo que yo dije en mi canal, el canal de Jorge Bermúdez. Que él les había hecho llegar el video en el que yo hablé de él. Yo, con nombre propio, le hice unas críticas a sus comentarios y análisis”, relató Bermúdez.

“Me dijeron que a ellos en El Futbolero, como empresa, eso que yo dije de Carlos Antonio Vélez, les parecía de mala onda y que tomaban la decisión de no continuar conmigo, tal cual. Me dijeron además, que estaban muy contentos con mi trabajo, que les parecía espectacular lo que se estaba logrando, pero que no seguía, y gracias por todo. Esa fue la situación y esa es la realidad, yo les comparto y les cuento la película tal cual”, agregó.

🔥 Jorge Bermúdez le pegó con todo a Carlos Antonio Vélez por una opinión que lanzó con respecto a Atlético Nacional y el proceso de Millonarios. pic.twitter.com/X8bBBJyuXS — Toque Sports (@ToqueSports) February 23, 2024

El periodista quindiano expresó que aceptó la decisión sin reclamos ni preguntas.

“No me comentaron más cosas, tampoco pregunté, no corresponde, uno debe acatar las decisiones de los jefes, de la gente que está encargada de las empresas, de las organizaciones, hacer caso, agarrar su maleta y si te echaron, irte, porque no hay de otra. Y eso fue lo que hice, pero no me comentaron más cosas, tampoco pregunté, agradecí naturalmente y ya está. Lo cierto es que me bajaron del bus a raíz de eso que dije en este canal sobre Carlos Antonio Vélez. Ciclo cerrado ahí en El Futbolero”, afirmó Bermúdez.

“Todo lo que decimos tiene consecuencias y nos debemos hacer cargo de ellas. En este caso, perdí el empleo y voy, naturalmente, a dejar de recibir ese ingreso mensual, que es importante para mí como trabajador, para las deudas y los compromisos que tenemos. Asumo mi responsabilidad, dije cosas que no gustaron, que incomodaron y adiós, me hago cargo. Punto”, añadió.

(Vea también: Todo listo para el pitazo inicial de la cuarta edición de los ‘Big Games’)

Antes de bajar el telón a este capítulo de su carrera, Bermúdez le mandó unos dardos a Vélez.

El periodista Jorge Bermúdez contó que lo despidieron de un trabajo por unas críticas que le hizo a su colega Carlos Antonio Vélez. https://t.co/G9CxidegaN pic.twitter.com/jmIYR2YZGT — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 6, 2024

“Que Carlos Antonio Vélez se indigne, se enoje, se disguste y ponga quejas por una crítica, cuando él durante toda su vida lo único que ha hecho es criticar, criticar, criticar, criticar, criticar y criticar, y hasta más no poder, a colegas periodistas, a aficionados, a técnicos de fútbol, a deportistas, a futbolistas, a dirigentes, a políticos, etc. Increíble. Increíble ese rabo de paja”, puntualizó.

Cuando Jorge Bermúdez dio a conocer la situación a través de sus redes sociales, recibió el respaldo de varios colegas y compañeros. El ex futbolista cesarense Martín Arzuaga, con quien comparte set, fue uno de los que le brindó su voz de aliento y le disparó a Vélez.