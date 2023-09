Jorelyn Carabalí pidió medidas correctivas sobre caso Rubiales

Ahora, la jugadora de la selección Colombia, Jorelyn Carabalí, quien tuvo una brillante y fabulosa participación en el Mundial Femenino Australia Nueva Zelanda 2023, se pronunció sobre lo sucedido y manifestó que se deben tomar las medidas necesarias para que estas acciones no se vuelvan a repetir.

“Venimos en una lucha como mujeres para que seamos más valoradas en el fútbol. Esto no se puede pasar más por alto, hay que corregir y hacer lo que se tenga que hacer para que no sea repetitivo porque, de lo contrario, no vamos a avanzar”, dijo la defensa del Atlético Mineiro de Brasil.

Asimismo, envió un mensaje de apoyo a la volante de la sección española Jennifer Hermoso.