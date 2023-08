Jorelyn Carabalí, el ejemplo de resiliencia que tiene la selección Colombia

Ahora, luego de completar la clasificación a los octavos de final, donde enfrentarán a Jamaica, el martes a las 3 a.m., la jugadora dejó un mensaje de aliento a las deportistas, que así como ella, han pasado momentos duros en sus carreras.

“A todas las niñas que quieren jugar les digo que luchen, que dejen todo en mano de Dios. Cuando yo estuve en una difícil situación pensé que no lo iba a lograr, pero me venía una fuerza interior de Dios y de mis ángeles en el cielo. No solo hablo de lo deportivo, sino también de la vida, que viene con caídas. Vengo siendo un mensaje de Dios para las personas que tienen dificultades en su vida. Desde que Dios nos puso en la barriga de nuestras mamás nos tenía un propósito”, declaró con emoción la futbolista.

Jorelyn Carabalí empezará a preparar el partido con todas sus compañeras de la selección Colombia ante el país caribeño, en el que buscarán su tiquete a los cuartos de final del Mundial Femenino.

