Johan y Arjen, los cachacos hinchas de Junior, vivieron un sueño en el Metro

Por último, Johan publicó un video donde su hijo Arjen enviaba un mensaje de agradecimiento a todos, especialmente a los artífices de esta experiencia, que, sin duda, quedará marcada para siempre en la memoria en los corazones de ambos.

Sebas no se quería ir sin dejar su mensaje de agradecimiento @ChrisDaes por ser el artífice @zuleSCOUT1 por ser la mejor anfitriona, @hguticassab por su compañía, @RicRodriguezFut por tantos años y @cdfactoryco por la camiseta y por el nuevo mejor amigo de Sebas Willy. pic.twitter.com/V8mkj20mxB — Johan Enrique Pérez ⭐10🦈 (@jperezdeportes) March 4, 2024

“Hola chicos. Me toca hacer este video un poco rápido, porque ya me voy a de Barranquilla. Como ya les dije en algunas fotos y videos que yo me iba para Barranquilla. Quiero agradecerle a una persona especial que me regaló este muñeco. Gracias también a Zule y a Christian Daes por regalarnos este viaje tan especial. Los quiero mucho”, expresó el niño.

Fue una noche especial. No hubo triunfo de Junior, pero eso no fue impedimento para que estos dos bogotanos disfrutaran de una noche en la casa de los junioristas. Sueño cumplido.