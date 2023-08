“Quiero seguir compitiendo al más alto nivel”: Johan Mojica

“Me emocioné bastante, soy un hombre que lo que siente no lo puede ocultar y estoy bastante contento y agradecido. Me hace tener un compromiso más del que ya traía. Soy una persona a la que le gusta hacer las cosas con pasión, un hombre que siempre tiene ese deseo ardiente de tener hambre y de querer más. Osasuna me lo transmite bastante”, manifestó.

Por último, el mundialista con la selección Colombia en Rusia 2018 dijo lo que viene a aportar en este nuevo equipo.

“Vengo a aportar mi fútbol y la parte humana. Aprovecho para felicitar al club por todo lo que viene haciendo a nivel de manejo, no solo hacia los jugadores, sino también de resultados. Soy consciente del compromiso que hay. Me gustan los retos y aquí siento que es uno importante. Vengo de jugar la competición con el Villarreal y conozco lo que es jugar contra otros equipos de Europa”, concluyó.

