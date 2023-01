“Jugar en Junior es algo que he buscado hace tiempo”: Jhon Vélez

Y es que la felicidad para Jhon Vélez está más que completa. No solo estará en el campeonato Sudamericano Sub-20, sino que también recibió la oportunidad de ser contrato por Junior, equipo con el que estará en 2023.

“Es una oportunidad muy bonita, estoy muy feliz y agradecido con el cuerpo técnico por esta linda posibilidad que me brindaron. Esto lo he buscado hace rato como lo dije, entrenando día a día y con todo mi sacrificio”, manifestó el volante.

“El grupo me ha acoplado muy bien. Hemos hablado bien. Los primeros días son algo suaves, hemos hablado con los jugadores y estoy feliz de estar entrenando con grandes futbolistas”, añadió.

El deportista también se refirió a su relación con Arturo Reyes y con lo que le ha dicho de su llegada al ‘Tiburón’ y de la convocatoria al equipo nacional.

“Yo siempre he tenido una buena conversación con el profe Arturo. Él me dijo que por algo estoy en Junior y que lo aproveche, porque soy un jugador más del grupo”, acotó.

“Me dijo que se siente feliz por mi convocatoria. Él me conoce, sabe que soy un jugador que da todo en los partidos y me dijo que no es fácil, que la vida es de oportunidades y cuando se me presente a mí tengo que darla toda”, concluyó.