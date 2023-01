El ‘Dibu Martínez’, monteriano que ataja en el Caribe Champions

Por su parte, el pequeño Juan no siente presión por intentar parecerse al ‘Dibu’. Muestra su talento en el arco y evidencia una gran confianza: “Habíamos perdido los dos juegos iniciales, por lo que es muy satisfactorio que nos hayamos llevado la victoria ante un rival muy fuerte como el que tuvimos. Fue muy difícil mantener el arco en cero. Hablando de Emiliano Martínez, lo vengo apoyando desde el Mundial y me hice el corte para replicar acá lo que él hizo en Qatar. Es mi arquero favorito. Grosero y todo, pero eso no le quita lo futbolístico”, afirma.

El guardameta se llevó todos los aplausos al terminar el encuentro. Cuando el juez del compromiso decretó el final, salió corriendo y se tiró de rodillas en la mitad de la cancha. Luego, empezó a tirarle agua a todos sus compañeros para celebrar la victoria con uno que otro baile. Es el verdadero ‘Dibu Martínez’ monteriano.