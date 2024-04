Jannik Sinner vence a Grigor Dimitrov y conquista el Masters de Miami

También acabó 2023 conquistando la Copa Davis con Italia, un título que el país transalpino no ganaba desde 1976.

La final de Miami apenas duró 73 minutos y fue un monólogo de Sinner de principio a fin. Dimitrov tuvo la primera oportunidad de rotura, cuando estaba 2-1 arriba en el primer set, pero Sinner se la anuló y convirtió su bola de 'break' a favor en el juego siguiente con un gran 'drive' paralelo pasante para dar el primer golpe al partido.

El italiano sacó con potencia y calidad y se llevó el 100 % de los puntos cuando conectó su primer saque, lo que le permitió consolidar esa rotura y conseguir otra en el noveno juego para llevarse el primer set por 6-3 en 42 minutos.

Dimitrov, que llegaba a esta final tras eliminar a Alcaraz y al alemán Alexander Zverev con unas actuaciones sobresalientes, fue superado por el juego completo de Sinner y no pudo conquistar el que sería su segundo título Masters 1.000 tras el de Cincinnati 2017.