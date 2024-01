Sao Paulo presentó a dos mediocampistas que pelearán el puesto con James

A pesar de contar con James Rodríguez y otras figuras en el mediocampo, Sao Paulo presentó a dos nuevos futbolistas para darle más competencia al futbolista colombiano. Y se trata de Luiz Gustavo y Erick, quienes a pesar de llevar días entrenando con el club brasileño, no habían tenido su presentación.

Luiz Gustavo e Erick foram apresentados em coletiva de imprensa nesta segunda-feira!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/TdDqL0YMbe — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 22, 2024

Luiz Gustavo, volante defensivo de 36 años, representó a la Selección de Brasil y vistió la camiseta de clubes como Fenerbahce, Bayern Munich, Marsella, Al-Nassr, entre otros.

Y Erick se unió como agente libre tras rescindir contrato con Ceará, también del Brasileirao. Puede jugar como extremo derecho o mediapunta.

Así las cosas, James tendrá más competencia en el Sao Paulo y todavía no debuta en este 2024 al continuar con su plan físico de preparación, razón por la que estuvo ausente en el triunfo 3-1 del ‘Tricolor’ contra Santo André, correspondiente a la primera jornada del Campeonato Paulista.

Además, para el duelo de este martes ante Mirassol tampoco está convocado y no se encuentra inscrito en el Campeonato Paulista. Sin embargo, su entrenador, Thiago Carpini, explicó la situación: "Era perfectamente normal, no solo James, sino que Michel (Araujo) tampoco estaba inscrito, Rafinha no estaba inscrito, en fin, no quiere decir que no estén (en los planes del club). En cuanto a la inscripción, eso es todo, no tenemos la urgencia, ya que todavía no están dentro de las posibilidades físicas, dentro de lo que aquí en São Paulo tenemos programado para cada uno de los atletas para que actúen con seguridad. Creo que esto es lo más importante".

En su primer semestre con Sao Paulo, James Rodríguez registró un gol y tres asistencias en trece partidos oficiales.