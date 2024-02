James Rodríguez habría pedido rescindir su contrato con el Sao Paulo

El futbolista colombiano habría pedido a la institución paulista la recisión de su contrato, el cual todavía tiene 18 meses de vigencia. El entrenador Thiago Carpini no la he tenido en cuenta en lo que va de año y no fue inscrito en el torneo Paulista.

Esto, según ha revelado el medio Globo, uno de los más prestigiosos de Brasil, fueron los detonantes que hicieron que el futbolista cucuteño hablara con las directivas del equipo para buscar una salida amistosa para ambas partes.

“El jugador le comunicó a la dirección de fútbol que quiere marcharse y el club rescindirá el contrato del colombiano. La conversación tuvo lugar esta semana. En él, James habría sugerido un acuerdo amistoso. El jugador afirmó que tiene pocas oportunidades en el club y que le gustaría seguir cerca de su familia”, colocó el medio en su portal web.