“Pido y suplico justicia por mi hijo”: madre del jugador guajiro Ander Salas

La señora, en un video en redes sociales, comenta la situación que vive y pide “ayuda” y “justicia” para los agresores, los cuales quedaron registrados en un video en el que se ve como le pegan puños y patadas al joven colombiano.

“Varios jóvenes agredieron contra su vida, lo agredieron brutalmente y lo dejaron en coma. Pido y suplico justicia por mi hijo, que me ayuden, no he podido ir a verlo. Soy una madre de escasos recursos económicos. Él se fue hace cinco años con el sueño de ser futbolista profesional. Allá no tiene a nadie, solo cuenta con las amistades que de verdad saben que es un joven sano, lleno de sueños”, manifestó.

“Pido a la justicia mexicana, a la de mi país, que he pedido ayuda y no me escuchan. Estoy desesperada, necesito salir del país a buscar a mi hijo. Pido justicia para todos los agresores que se atrevieron a maltratarlo como si fuese un animal, que tampoco se le hace lo que le hicieron a mi hijo. Pido justicia a las autoridades, soy una mujer colombiana que le ha servido al país”, complementó.