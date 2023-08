Valenciano dice que le gustaría “agarrar por la oreja” a jugadores de Junior

“A mí me gustaría ir a Barranquilla, me encantaría ir a un entrenamiento de Junior y decir: ‘loco, por qué no entregan y corren, por qué no bajas y apoyas, por qué no pasas por detrás, por qué no sales a hacer una jugada, por qué no cambias de ritmo. ¡Agarrarlos por la oreja! ‘Mira, esto es fácil, en el fútbol hay que correr con entrega’. Mostrarles un vídeo y decirles: mira, toma aquí al costado, voy aquí’… Todos se van tranquilos como si no pasara absolutamente nada, lógico que también es culpa del entrenador porque es el que los pone”, comentó Valenciano con vehemencia.

El legendario ex delantero barranquillero aseguró que sería capaz de asumir la dirección técnica del equipo ahora mismo.

“No es el momento para decir sí, pero cuando uno ve estas situaciones, uno se desespera, y sí, si me dicen y tengo la posibilidad, tenga la seguridad que voy, me tiro y lo agarro. No sé si lo haré bien o mal, pero lo primero que tengo que hacer es cambiarle la actitud a un equipo que hoy está muerto”, puntualizó.