“La gente hace muchos comentarios sin saber realmente lo que pasa”

El atlanticense se refirió a lo sucedió y dijo que prefería aclarar todo porque hay mucha gente “que hace comentarios sin saber nada”.

“Vamos a aclarar, porque la verdad es que pues cuando uno hace las cosas bien, no trasciende absolutamente nada, trasciende cuando pasa un percance como este y entonces llega mucha gente y hace comentarios sin saber absolutamente qué es lo que pasa. No me gusta aclarar las cosas porque pienso que soy de las personas que no les gusta aclarar nada. Pero en este caso no es aclarar, es solamente como hacer una declaración y listo", señaló en diálogo con Blu Radio.

Sobre lo ocurrido detalló que el domingo "estaba con mi señora, con mi familia, salimos a comer, me acosté tarde, estábamos tomándonos unos tragos y en la mañana salí, fui a hacer una vuelta, y como todos, tuve un accidente que le puede pasar a usted, que salga de la emisora y salió y se chocó y dicen que fue porque que estaba tomando, o no tomando, pero se hablan tantas cosas. Las leyes aquí en Estados Unidos son de esa manera y listo, me llevaron, fui a la corte, me presenté y ya”, declaró.

El exdeportista no se quitó culpa por lo que pasó, pero también aseguró que está sin ningún problema viviendo en el país norteamericano ya hace algún tiempo.

“Si no hubiera ido con tragos, no hubiera ido a la cárcel, seguro. No llevaba botellas de trago en el carro. No se pudo determinar mi nivel de alcohol porque tú no estás obligado a hacer la prueba de alcoholemia en ningún momento. Si tú no quieres soplar, no soplas. Ya no se puede saber el grado de alcohol que tenías en ese momento. La decisión ya de la corte es otra cosa. El tribunal llega, decide, te da sin fianza, porque yo salí sin fianza, sin ningún tipo de situación. Tengo que presentarme en un sitio por un tiempo, es como un periodo de prueba, que uno tiene, suspenden la licencia, en este caso mía, por tres meses y después puedo hacer otra vez los trámites de vuelta para la licencia y aclarar que muchos hablan en redes sociales, que si tenía trámite de papeles o de la green card y todo”, apuntó.

Además aclaró que tiene todos los papeles al día y los permisos necesarios para residir en Estados Unidos: "Yo tengo green card, tengo seguro social, tengo todo, tengo permiso de trabajo. No es que yo estoy ilegalmente en este país. Mi esposa es ciudadana americana. Estamos casados hace cinco años y todo. Para aclarar, porque hay gente que habla en redes sociales. No, que los colombianos, que no sé qué, que esto, que aquello. Yo estoy legalmente en este país. No tengo problema de ninguna clase. No he tenido nunca ningún tipo de incidente. Yo llevo más de cinco años de estar viviendo acá", complementó.