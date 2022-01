“Junior no me dio nada y no estoy agradecido”: Iván René Valenciano

Polémicas. Así fueron las más recientes declaraciones del ex jugador barranquillero Iván René Valenciano, quien encendió el debate en redes sociales al asegurar que el Junior “no le dio nada”, pese a que es el equipo en el que ha quedado inmortalizado por ser máximo goleador histórico.

"Mucha gente me crítica cuando yo hablo mal de Junior y digo que el equipo juega mal y me dicen 'Junior te dio todo', no, Junior no me dio nada a mí. Junior me vendió a mí, en una vez en 4.800.000 dólares y después en tres millones y medio, uno al Atalanta y otro en el Veracruz, y yo fui goleador del Junior, y le di todo al Junior, pero nunca me llamaron ninguno de los Char" aseguró el 'Bombardero' en el ‘Vbar’ de Caracol Radio.