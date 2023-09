‘Cuadradito’ redondeó el encuentro con su ídolo

“Me siento feliz porque me cargó, me abrazó y me firmó la cartelera”, dijo Isaac orgulloso.

Fue el final feliz de una historia que había empezado muy cómica por todas las ocurrencias del infante barranquillero en medio de su espera.

“Vine pare decirle a Cuadrado que aquí está su hijo perdido”, dijo con desparpajo y con una risa traviesa al ser abordado en la tarde por EL HERALDO.