Hoyoung Roh: del Abierto de Australia al Mundial Juvenil de Barranquilla

Su reciente paso por el Grand Slam Junior. —jugó primera ronda, siendo eliminado por el australiano Pavle Marinkov— hace del tenista asiático, de 18 años, el rival a vencer en Barranquilla, una ciudad que lo ha atrapado por completo.

Solo, en un rincón apartado del complejo tenístico de la ciudad, Hoyoung atendió amablemente a EL HERALDO. Con un inglés fluido —apoyado del traductor—, el coreano, habló de sus sensaciones en estos primeros días de competencia en el Mundial Juvenil, un torneo que lo atrajo por su alto nivel competitivo (es J300, siendo segundo en grado de dificultad Junior. Los torneos más altos son los J500).

“La semana pasada jugué el Abierto de Australia Jr. No ha sido fácil en la parte física, mucho más por el clima de acá, pero me sentí bien en el primer juego (eliminó al colombiano Alejandro Arcila). En Australia no me fue del todo bien. Tanto en individual como en dobles me tocaron rivales muy duros, pero me siento feliz del crecimiento que he tenido en el último tiempo y que me trae acá como la siembre número uno. Espero estar a la altura y mostrar lo mejor de mi tenis”, expresó.