“Esta convocatoria es fruto de un gran año en lo personal”: Homer Martínez

El gran momento que vivo se debe a muchas cosas. Cuando Dios tiene las cosas destinadas para uno llegan derechito. Sin embargo, creo que siempre me preparé de la mejor forma y me entrené bien. Aun cuando no jugaba seguía creyendo que el día que me tocara tenía que aprovechar la oportunidad, y cuando me tocó, gracias a Dios las cosas se dieron bien. Hoy estoy muy bien y tranquilo, tanto en lo personal como en lo deportivo, y eso también ayuda mucho.