Hinchas del Real Cartagena y Junior se pelearon en la carretera

Finalmente, el partido se reanudó y el encuentro terminó 2 – 2. Pero todo no paró ahí, pues durante la rueda de prensa se extendieron los enfrentamientos, pero esta vez entre un periodista y el entrenador del equipo cartagenero.

El técnico del cuadro heroico, Alberto Suárez, protagonizó una discusión con el periodista que fue identificado en la rueda de prensa como Gudnar García, de Radio Hoy, con quien ya había tenido rifirrafes en el pasado.

“Buenas noches, profe, nos volvemos a encontrar. No es coincidencia, tres veces, hoy es la tercera. Impotencia, pelea. Lo mismo que el año pasado. No había bajado este año a rueda de prensa, bajé porque vino usted, me da ‘la papaya’, y bueno, aquí estoy. ¿Cuál es el resentimiento, cuéntele a Colombia, que tiene con estos colores y Unión Magdalena? Muchas gracias”, expresó García, provocando una respuesta vehemente del timonel del club auriverde.