“Los Juegos Panamericanos en Barranquilla todavía respiran”: Bellingrodt

“Nos dormimos, pero no busquemos responsables del motivo por el cual sucedió esto. Un motivo para mí, en lo personal, es que nos dormimos, me incluyo yo también. No hicimos el seguimiento real que debíamos haber hecho para que el Gobierno Nacional pagara las cuotas a tiempo. Nos dormimos un poco y estas son las consecuencias”, agregó.

Por último, Helmut Bellingrodt dejó un mensaje esperanzador y aseguró que los Juegos “todavía respiran”.

“Indudablemente la persona hasta que no esté muerta tiene esperanza. Los Juegos en Barranquilla respiran, con dificultad, pero sigue respirando. Aspiramos ponerles todas las condiciones técnicas para que revivan completamente y podamos dar un paso positivo. Tenemos el respaldo del Gobierno Nacional y en esta semana se tiene que definir todo para que Panam vuelva a creer en Colombia”, concluyó.