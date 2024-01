“El Gobierno Nacional no sabe el daño que le hace al deporte”: Bellingrodt

El ex deportista entiende que “Panam Sports ya no aguantó más” y achaca toda la culpa de lo sucedido al Gobierno de Gustavo Petro.

“Estoy demasiado golpeado porque es que habíamos puesto toda toda la pasión, todo el fervor para que esto se pudiera dar. Barranquilla se merece esto y mucho más, pero ahora con esto del Gobierno Nacional que no se pudo cumplir, lógicamente la entidad nos quitó la sede y es muy triste, muy lamentable, no saben el daño que ha ocasionado esta decisión del Gobierno Nacional de no pagar y no cumplir. No saben el daño que le han hecho al deporte, no solamente de Barranquilla y de la región Caribe, sino de todo el país”.

Bellingrodt descartó que existan sanciones a las delegaciones deportivas colombianas por toda esta situación, pero sí piensa que el país se queda sin argumentos para solicitar sedes de eventos multicompetitivos e insistió que “es una vergüenza para nuestro deporte y nuestros dirigentes deportivos”.